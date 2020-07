Marouane Fellaini a rejoué...et a même marqué

C'était l'une des mauvaises nouvelles du printemps: Marouane Fellaini avait contracté le Covid-19. Mais l'ancien Diable Rouge va mieux, beaucoup mieux puisqu'il a rejoué ce dimanche avec son club de Shandong Luneng.

Si son équipe a complètement pris l'eau en s'inclinant sévèrement sur le score de 4-1 contre Shijiazhuang Everbright, l'ancien de Manchester United a lui marqué le seul but de son équipe. Marouane a donc bien récupéré de sa période de maladie et c'est une bonne nouvelle.

Marouane Fellaini played the 1st competitive match yesterday after recovering from Covid-19. Though in the friendly his Shandong Luneng were thrashed 4:1 by Shijiazhuang Everbright, the newly-promoted CSL outfit, the Belgian international scored the only goal of his side. pic.twitter.com/vM5Tx1DRkW