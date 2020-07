Premier League : Manchester United rate l'occasion de monter sur le podium

Il y avait une rencontre de la 35ème journée de Premier League au programme ce lundi soir.

Manchester United peut se mordre les doigts après avoir été rejoint dans les derniers instants du match contre Southampton (2-2). Au lieu de grimper à la 3e place, les Red Devils restent cantonnés à la 5ème place à deux points de Chelsea et du podium.

Mené au score via un but d'Armstrong (12e), Manchester United est revenu au score grâce à Marcus Rashford, bien servi par Anthony Martial (20e), 1-1. Le passeur deviendra buteur trois minutes plus tard, inscrivant ainsi son 16e but en championnat (23e), 2-1. Alors que Man United filait vers la victoire, Obafemi est parvenu à arracher le nul sur un corner (90e+6), 2-2.