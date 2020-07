Zidane confirme : Hazard pourra disputer le match du titre !

La rencontre de ce jeudi pourrait offrir le titre au Real Madrid : il suffit d'une victoire face à Villarreal pour couronner Hazard, Courtois et leurs équipiers.

Et si Eden Hazard faisait son retour au meilleur moment afin d'être décisif dans le match du titre ? C'est une possibilité : absent de la dernière rencontre en raison de la blessure à la cheville qui le hante depuis des mois, il ne compte que 8 minutes sur les quatre derniers matchs du Real Madrid ... mais est désormais prêt à revenir. "Eden va mieux et sera dans le groupe", confirme Zinedine Zidane en conférence de presse.

"Il ne ressent plus les douleurs qu'il ressentait ces derniers jours, et c'est tant mieux. Mais nous verrons avec qui et comment nous jouerons jeudi", a conclu le coach du Real Madrid. Aucun risque ne sera pris, naturellement, avec le Diable Rouge (15 matchs, 1 but, 6 assists cette saison).