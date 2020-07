Quarts de finale de Ligue des Champions: Club RTL ne diffusera que deux rencontres

En temps normal, Club RTL n'aurait diffusé que deux rencontres des quarts de finale. Ce sera le cas même avec le changement de calendrier.

La Ligue des champions approche et Club RTL ne change pas son contrat pour la cause. La chaîne a acheté un package et elle devra s'y tenir.

Même si les quatre quarts de finale se joueront à des horaires et sur des jours différents, Club RTL ne pourra en diffuser que deux et nous savons déjà lesquels, comme le rapporte Sud Presse.

Il s'agit de Bayern-Barça (vendredi 14 août) et Manchester City-Juventus (samedi 15), si ces quatre équipes valident leur ticket lors des 8es de finale (Chelsea, Naples, le Real et Lyon sont encore en course).

Si vou souhaitez voir le PSG, il faudra prendre un abonnement sur Proximus 11.