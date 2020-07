Lionel Messi, la sortie médiatique maladroite

Lionel Messi est le capitaine d'un bateau qui a coulé, mais dans son discours d'après-match, l'Argentin a pris ses distances avec l'entraîneur, ses coéquipiers et...le club. Une sortie médiatique qui aurait dû être évitée.

Lionel Messi a dit ce qu'il avait sur le coeur. Meurtri par le titre du Real alors que les lauriers semblaient destinés à se poser sur les Catalans, le capitaine du Barça a tiré la sonnette d'alarme.

Mais est-ce qu'il l'a fait de la meilleure des façons? C'est certainement là que le bât blesse. En tant que capitaine, il a son mot à dire, mais c'est certainement le seul joueur au monde capable de faire une telle sortie médiatique sans être réprimandé.

Pire, le FC Barcelone va même suivre son avis, pour une et une seule raison: les dirigeants du Barça ont peur de perdre leur génie. Tout cela démontre que c'est bel et bien Messi qui fait la pluie et le beau temps au Nou Camp. Est-ce une bonne chose? On serait tenté de dire non mais chacun aura sa version des faits.

Cependant, l'Argentin a raison sur certaines choses. Tout d'abord, depuis janvier (et l'arrivée de Setién) le jeu de l'équipe a été de plus en plus mauvais. L'entraîneur, que l'on attendait comme le messie, n'a rien fait dans ce sens.

Ensuite, le niveau de certains joueurs a posé question. A commencer par Gérard Piqué qui se rapproche petit à petit de l'année de trop. Encore ce jeudi contre Osasuna le numéro 3 a été catastrophique.

Une formule offensive qui ne marche pas

Messi est souvent l'arbre qui cache la forêt avec ses buts et ses passes décisives mais offensivement c'est le néant. On pourrait revenir sur l'adaptation chaotique de Griezmann, mais les blessures de Suarez et de Dembélé n'ont pas aidé.

Mais le jeu offensif d'une équipe n'est pas seulement le trio d'attaquants. Les milieux de terrain ont trop peu été décisifs, laissant souvent Messi décider du jeu.

On peut aussi parler de l'âge de certains éléments: Piqué (33), Vidal (33), Rakitic (32), Alba (31) sont proches de la fin et Pjanic, qui va débarquer dans quelques semaines, a déjà 30 ans. L'ombre dans la grisaille est Riqui Puig, qui na jamais déçu lors de ses montées au jeu.

Le FC Barcelone est face à un chantier, le plus gros depuis quelques années. Lionel Messi a affiché le club aux yeux du monde, il doit maintenant y avoir du changement, avant que l'Argentin ne nous ressorte une version catalane du Blues du Businessman.