Officiel : Leeds remporte le titre en Championship !

Grâce à la défaite de Brentford face à Stoke City, Leeds United est champion de deuxième division anglaise pour la quatrième fois de son histoire.

Comme nous vous en faisions part, Leeds United retrouvera la Premier League la saison prochaine, seize ans après l'avoir quittée. Une promotion entérinée par la défaite de West Bromwich Albion face à Huddersfield hier soir (2-1). Aujourd'hui, c'est la défaite d'un autre concurrent direct qui permet aux hommes de Marcelo Bielsa de remporter le titre.

En s'inclinant face à Stoke City sur la plus petite des marges cet après-midi (1-0), Brentford permet aux Peacocks de devenir champion de deuxième division (Championship). En effet, alors que Leeds a encore deux matchs à jouer, West Bromwich Albion (deuxième) et Brentford (troisième), à qui il ne reste plus qu'un match, ne pourront pas revenir à hauteur des Whites qui comptent respectivement 5 et 6 points d'avance sur leurs concurrents.

Ainsi, pour la quatrième fois de son histoire, Leeds remporte le titre en Championship. Un sacre qui fait un peu plus entrer Marcelo Bielsa dans le coeur des supporters du club anglais et qui vient récompenser une saison 2019/2020 plus que réussie pour les hommes du coach argentin.