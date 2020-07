Quand Neymar s'exprime concernant la nervosité de Waasland-Beveren : "Ça fait un petit peu peur"

Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain a cartonné Waasland-Beveren en match amical (7-0). La star brésilienne du champion de France a disputé 60 minutes de jeu et marqué un but sur penalty face au club waeslandien.

Neymar a joué 60 minutes face à Waasland-Beveren avant de sortir à la mi-temps de ce match amical de 120 minutes. L'attaquant brésilien a confié avoir eu peur de certains contacts de la part de ses adversaires.

"Je suis très content de revenir jouer à la maison, avec un petit peu de public aussi. On se prépare peu à peu pour arriver au maximum puis ensuite ce sera les finales. Le reste n'est pas très important. La nervosité des adversaires ? Oui, ça fait un petit peu peur. On est là aussi pour un match amical donc ce genre de choses n’a pas lieu d’être. On est là pour se préparer, pour faire attention aussi. Mais nous aussi, on a donné un petit peu donc il n'y a pas de problèmes (sourire)", a lâché Neymar au micro de BeIN Sports.