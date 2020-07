Watford vire son coach à deux journées de la fin

Watford a pour le moment trois points d'avance sur Aston Villa et sur Bournemouth à deux journées de la fin, mais c'est la panique à bord chez les Hornets.

Nigel Pearson ne sera pas l'entraîneur de Watford pour les deux dernières journées de championnat. L'ancien coach de Leicester et de .... OHL a été démis de ses fonctions par sa direction selon le Daily Mail.

Avec trois points d'avance sur Aston Villa et Bournemouth, les Hornets ne sont pas du tout assurés de leur sauvetage en Premier League et devront, lors des deux dernières journées de championnat, se farcir Manchester City et Arsenal.

Ces deux rencontres se joueront les 21 juillet et le 26 juillet.