🎥 Et de 19 pour De Bruyne, qui y est presque

Le Diable Rouge n'a plus que 90 minutes pour tenter de battre le record de Thierry Henry.

Manchester City n'est promené sur la pelouse de Watford, et Kevin de Bruyne a participé à la fête. Sur le quatrième et dernier but des Citizens, le Diable Rouge a superbement servi Laporte qui a marqué de la tête.

Cette 19ème passe décisive est non seulement le nouveau record pour l'ancien joueur de Genk en une saison, mais ce dernier n'est plus qu'à un seul assist du record de Thierry Henry, qui en avait donc donné 20 lors de la saison 2002-2003.