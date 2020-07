Le PSG s'impose largement contre le Celtic et est prêt pour la Coupe de France

Le PSG est en grande forme. A quelques jours du premier rendez-vous important des Parisiens, ces derniers n'ont fait qu'une bouchée du Celtic.

Très belle soirée pour le PSG. Non seulement les Parisiens se sont imposés largement contre le Celtic, mais ils ont en plus pu faire tourner leur effectif, sans la moindre blessure et sans le moindre pépin.

Les hommes de Tuchel ont marqué assez rapidement dans cette rencontre face au Celtic. Après 54 secondes, Neymar lance Mbappé qui ne se fait pas prier pour marquer. Le deuxième but viendra des pieds de Neymar à la demi-heure.

Après la pause et la valse des changements, les champions de France en titre vont encore ajouter deux buts des pieds de Ander Herrera, avant que Pablo Sarabia ne donen au score son allure définitive (4-0).

Ce vendredi, le PSG jouera la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne au Stade de France.