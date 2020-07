🎥 Horvath dans les buts, Krmencik en pointe: suivez Bruges-Deinze en direct vidéo

Le Club de Bruges entre dans la dernière ligne droite de sa préparation ce mercredi.

Alors que la finale de la Coupe de Belgique pointe le bout de son nez, et avant de croiser la route du LOSC samedi prochain, le Club de Bruges poursuit sa préparation, ce mercredi, avec la réception de Deinze, tout juste promu en D1B.

Un match que plusieurs jeunes Brugeois auront l'occasion de disputer. Fidèle aux principes qu'il a mis en place depuis le début de la préparation, Philippe Clement a décidé d'aligner quatre joueurs de moins de 20 ans dans son onze de base: Siemen Voet (qui prendra place aux côtés de Brandon Mechele en défense centrale), Maxim De Cuyper, Charles De Ketelaere, et Thomas Van den Keybus.

Ethan Horvath prend, pour sa part, place dans les buts. Clinton Mata et Federico Ricca sont alignés sur les flancs, Eder Balanta et Siebe Schrijvers complètent l'entrejeu et Michael Krmencik sera seul en pointe.