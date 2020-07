La Gantoise, sans Jonathan David, battue par l'Olympique Lyonnais de Jason Denayer

La Gantoise s'offrait un match amical de luxe face à l'Olympique Lyonnais, qui prépare son 8e de final retour de Ligue des Champions. Les Buffalos se sont inclinés à domicile.

Jonathan David, toujours au centre de l'attention au sujet de son transfert potentiel au LOSC, ne faisait pas partie du groupe de Jess Thorup pour affronter l'Olympique Lyonnais, où Jason Denayer était bel et bien titulaire. Si Rudi Garcia fait tourner côté rhodanien, on notera la présence de Jeff Reine-Adélaïde, de retour de blessure, dans le onze de base.

La Gantoise aligne de son côté ses nouvelles recrues Alexandre De Bruyn, Nurio Fortuna et Jordan Botaka ; Dino Arslanagic montera en seconde période. C'est l'OL qui prend les choses en main dès le début de match, se montrant plus entreprenant et finissant par ouvrir le score via Toko Ekambi (0-1, 21e). Un penalty obtenu par Igor Plastun sur corner permet cependant à Niangbo d'égaliser (1-1, 34e).

34’ Anderson Niangbo trapt eerst nog op Tatarusanu maar legt de rebound wel binnen. Penalty na een fout op Plastun in de zestien #GNTOL pic.twitter.com/cgYLzAwuc0 — KAA Gent (@KAAGent) July 22, 2020

Bertrand Traoré, l'ancien de l'Ajax Amsterdam, profitera cependant d'un beau contre olympien mené par Reine-Adélaïde, qui n'a rien perdu de ses qualités, pour faire 1-2 avant la pause (42e). Denayer sortira à la mi-temps, tandis que Memphis Depay, autre revenant, montera au jeu également.

Dès le retour des vestiaires, Bard creusera l'écart pour Lyon (1-3, 49e) et La Gantoise ne pourra revenir dans le match que sur un second penalty, obtenu par Kums et cette fois transformé par Alexandre De Bruyn (2-3, 74e). Score final : 2-3 et un bon match amical pour les Buffalos, malgré le résultat.