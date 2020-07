L'Excel Mouscron s'approche d'un nouveau joli coup

Après la triple annonce de lundi, l'Excel est en passe de s'offrir le meilleur buteur de l'Union.

Voilà plusieurs semaines que le nom de Serge Tabekou est annoncé au Canonnier, la confirmation du rachat du club par la société de Gérard Lopez a peut-être accéléré les négociations. Selon les informations du Nieuwsblad, l'Excel serait sur le point de conclure le deal avec l'ailier camerounais.

A 23 ans, Serge Tabekou, buteur à huit reprises et également auteur d'une passe décisive en D1B, sort sans aucun doute de sa meilleure saison avec l'Union et il pourrait venir renforcer un effectif qui s'est déjà enrichi de deux éléments offensifs en début de semaine: Beni Badibanga et Harlem Gnohere.