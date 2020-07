Comment battre ce PSG? Saint-Etienne et Claude Puel se posent la question

Les rencontres amicales ont montré que le PSG était en pleine forme. Les Parisiens sont les grands favoris de la finale de la Coupe de France.

"Nous n'avons rien à perdre". C'est avec ces mots que Claude Puel a commencé sa conférence de presse ce jeudi, 24 heures avant de retrouver le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France.

Les Verts sont les outsiders, tout le monde le sait et le reconnait, mais finalement lors de la dernière édition, Rennes était dans la même position. Surtout après le deuxième but des Parisiens, qui menaient 2-0 dans cette finale qu'ils vont finalement perdre aux tirs au but. C'est certainement la meilleure force des Verts: l'effet de surprise.

Car en face, les Parisiens n'auront pas du tout envie de laisser filer ce titre. Avant de retrouver L'Atalanta en Ligue des Champions, les hommes de Tuchel auront deux titres à gagner: La Coupe de France donc, et la Coupe de la Ligue face à Lyon dans une semaine.

Contre le Celtic, qui a été le seul réel adversaire digne de ce nom du champion de France, le PSG a largement gagné et tout le monde a pu voir que Neymar et Mbappé étaient en pleine forme. Les Verts sont prévenus.

Vous y croyez? Vraiment? Que Saint-Etienne peut l'emporter au bout des 90 minutes? Alors la cote est belle, autant être clair: 17.75. Allez, connectez-vous sur BETFIRST pour en profiter. Puis bon, allez....qui c'est les plus forts évidemment c'est les Verts.