Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

C'était dans l'air depuis un petit moment, mais ce n'est plus qu'une question d'heures ou de jours avant que Hyun-seok Hong revienne jouer à La Gantoise.

La Gantoise veut relancer son projet avec son nouvel entraîneur Rik De Mil. Après avoir analysé son effectif, l'ancien coach de Charleroi a demandé du renfort à certains postes.

Avec les départs de Dante Vanzeir vers le Cercle de Bruges et d'Omri Gandelman vers Lecce, la Gantoise a laissé partir plusieurs joueurs importants. Mais le travail est loin d’être terminé, le club doit se renforcer pour la suite de la saison.

La Gantoise va faire revenir Hyun-seok Hong

Parti à Mayence avec de l'ambition, Hyun-seok Hong n'a pas réussi à s'imposer en Allemagne. Son passage à Nantes n'a pas changé la donne et le joueur pourrait revenir à La Gantoise.

🚨💥 Hyun-seok #Hong to KAA Gent – DONE DEAL ✔️



Hong joins KAA Gent on loan until the end of the season. He had previously been on loan at Nantes, where he saw limited playing time, and that loan has now been terminated.



Gent do NOT have a purchase option. Hong’s contract with… pic.twitter.com/duCR8Jwc7X — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 12, 2026

C'est pour cette raison que les Allemands vont le prêter six mois à La Gantoise. Selon le journaliste Florian Plettenberg, il n'y aura pas d'option d'achat dans le deal. Le joueur appartient à Mayence, où son contrat court jusqu'en juin 2028.





Arrivé en août 2022 d'Autriche, le milieu offensif sud-coréen avait impressionné tout le monde en Pro League. En un peu plus de cent matchs, il avait marqué 18 buts et offert 20 passes décisives, devenant l'un des chouchous du public.