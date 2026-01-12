Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
C'était dans l'air depuis un petit moment, mais ce n'est plus qu'une question d'heures ou de jours avant que Hyun-seok Hong revienne jouer à La Gantoise.

La Gantoise veut relancer son projet avec son nouvel entraîneur Rik De Mil. Après avoir analysé son effectif, l'ancien coach de Charleroi a demandé du renfort à certains postes.

Avec les départs de Dante Vanzeir vers le Cercle de Bruges et d'Omri Gandelman vers Lecce, la Gantoise a laissé partir plusieurs joueurs importants. Mais le travail est loin d’être terminé, le club doit se renforcer pour la suite de la saison.

La Gantoise va faire revenir Hyun-seok Hong

Parti à Mayence avec de l'ambition, Hyun-seok Hong n'a pas réussi à s'imposer en Allemagne. Son passage à Nantes n'a pas changé la donne et le joueur pourrait revenir à La Gantoise.

C'est pour cette raison que les Allemands vont le prêter six mois à La Gantoise. Selon le journaliste Florian Plettenberg, il n'y aura pas d'option d'achat dans le deal. Le joueur appartient à Mayence, où son contrat court jusqu'en juin 2028.

Arrivé en août 2022 d'Autriche, le milieu offensif sud-coréen avait impressionné tout le monde en Pro League. En un peu plus de cent matchs, il avait marqué 18 buts et offert 20 passes décisives, devenant l'un des chouchous du public.

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur du championnat norvégien

Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis

"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

