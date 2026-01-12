Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

Monaco n'a plus le choix et cherche un renfort en défense. Wout Faes est dans le viseur du club. Sébastien Pocognoli doit bricoler pour aligner des défenseurs.

Sébastien Pocognoli est dans une situation compliquée avant le match contre Lorient. Avec les blessures de Christian Mawissa et Mohammed Salisu, en plus de la suspension de Thilo Kehrer, l'entraîneur belge doit bricoler en défense centrale.

Pocognoli a besoin de lui

Seul Eric Dier est disponible pour tenir la baraque, ce qui oblige le club à recruter en urgence. Selon les informations de Foot Mercato, la solution devrait venir d'Angleterre avec l'arrivée de Wout Faes.

D’après L’Équipe, les discussions avec Leicester sont très avancées pour un prêt avec une option d’achat située entre 5 et 10 millions d’euros. Le Belge pourrait poser ses valises à Monaco ce mardi.

Le Diable Rouge ne débarque pas en terre inconnue puisqu'il a déjà joué en Ligue 1 il y a quelques années. Son passage à Reims lui avait permis de bien connaître le championnat français.



Monaco mise sur Faes pour se renforcer sans trop dépenser. Le défenseur pourrait profiter de cette nouvelle vitrine pour relancer sa carrière internationale, alors que Rudi Garcia ne compte plus sur lui actuellement.