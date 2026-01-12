Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

Olivier Deschacht a comparu devant le tribunal après une nouvelle infraction routière. L'ancien joueur d'Anderlecht ne pourra plus rouler pendant un mois.

Olivier Deschacht va devoir se passer de sa voiture pendant un mois. Le tribunal de police de Gand a tranché ce lundi après que l'ancien joueur a été surpris avec son téléphone à la main au volant en février dernier.

Une erreur qui coûte cher à l'ancien défenseur d'Anderlecht. Le passé du joueur a agacé la justice. Comme le rapporte Het Laatste Nieuws, il avait été condamné quatre fois pour des infractions sur la route, notamment pour avoir conduit bourré.

Le juge n'a pas mâché ses mots. Il a rappelé à Deschacht que son casier judiciaire commençait à être bien rempli et qu'il était temps que ça s'arrête.

Connu de la justice

Avec ses antécédents, le tribunal n'a pas voulu faire de cadeau et a choisi de le sanctionner plus sévèrement. Et pour ceux qui ne le savaient pas, les amendes vont également augmenter. Le gouvernement veut durcir le ton face aux excès de vitesse et autres infractions.



L'ancien footballeur va devoir s'organiser autrement pour ses déplacements. Il avait quitté son poste d'entraîneur adjoint des Diablotins U21 et travaille de temps en temps comme consultant.