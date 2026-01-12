"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

Radja Nainggolan, c'est un personnage à part. L'ancien Diable Rouge montre à Lokeren qu'il a beaucoup à offrir.

Après une très longue carrière dans les plus grands clubs italiens, Radja Nainggolan est revenu au pays depuis quelques années. Il est passé par l'Antwerp et fait le bonheur de Lokeren, en deuxième division.

Mais ces dernières années, on a beaucoup parlé de son rôle de "modèle" pour les jeunes, notamment parce qu'il lui arrive de fumer une cigarette après un match.

L'image parfaite selon les Flamands

"Dans le quartier d'où je viens, les jeunes m'admirent. J'essaie de les sortir de la rue et j'espère qu'ils réussiront leur vie ou qu'ils perceront dans le foot", explique Nainggolan dans l'émission Take a seat. "Eux, ils ne vont jamais me juger sur ce que je fais en dehors du terrain ou sur mon caractère. Mais les Flamands veulent une image parfaite : il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou faire, comme boire un verre ou fumer une cigarette..."

Un exemple uniquement sur le terrain

Radja est très clair sur sa vision des choses. "Imaginons que je fasse des matchs incroyables chaque semaine avec le Club de Bruges. Qui viendrait me juger parce que je fume ou que je bois un verre ? Si ma boîte rapportait des millions, tous mes employés pourraient être bourrés tant que tout fonctionne."



Pour lui, son rôle a des limites : "Être un exemple pour la jeunesse ? Ce sont aux parents d'éduquer leurs enfants. Moi, je dois être un exemple sur le terrain, dans le rectangle vert. Rien de plus", affirme-t-il. "J'essaie de transmettre mon expérience. Je joue pour le plaisir et je veux soutenir les jeunes. J'ai eu des entraînements où j'étais saoul, mais je n'en ai jamais raté un et j'étais rarement blessé."