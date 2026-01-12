Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

Anderlecht cherche une solution pour ses joueurs mis de côté. Majeed Ashimeru pourrait rejoindre La Louvière en prêt jusqu'à la fin de la saison.

Majeed Ashimeru avait attiré l'intérêt du club danois Nordsjælland plus tôt cette saison. Mais aucun accord n'avait été trouvé et le milieu de terrain ghanéen est resté à Anderlecht.

Selon Het Nieuwsblad, La Louvière s'intéresse à Ashimeru pour renforcer son équipe. Pour sa première saison en Pro League, la RAAL s'en sort bien, mais le club préfère anticiper et ajouter de la qualité afin d'éviter toute mauvaise surprise en fin de saison.

Une économie sur le salaire

Ashimeru n'entre pas dans les plans de Besnik Hasi. Malgré sa prolongation de contrat en 2024, il joue avec le noyau B depuis cet été. Souvent gêné par des blessures, il a disputé quelques matchs avec les RSCA Futures.

Un prêt serait financièrement intéressant pour Anderlecht. La Louvière ne peut pas prendre en charge l'intégralité de son salaire, mais toute économie est bonne à prendre pour le club bruxellois. C'est aussi une occasion pour le joueur de se relancer.



Nicolas Frutos, le directeur sportif de La Louvière, connaît bien Ashimeru pour avoir travaillé avec lui à Neerpede. Un détail qui pourrait faciliter les discussions et accélérer un départ cet hiver.