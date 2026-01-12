Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

Suivi par La Gantoise et Anderlecht, le jeune attaquant nigérian Sani Suleiman va prendre une autre direction et ne rejoindra pas la Pro League.

Le mercato hivernal ne s’annonce pas facile pour les clubs belges. Depuis plusieurs semaines, un jeune ailier de 19 ans évoluant en Slovaquie était suivi par plusieurs recruteurs du pays. Finalement, ce ne sera ni pour Anderlecht ni pour La Gantoise.

Leipzig a fait la différence

L'AS Trenčín est sur le point de boucler les derniers détails pour le départ de son joueur, Sani Suleiman. C'est le RB Leipzig qui a raflé la mise selon la branche allemande de Sky Sports. Les discussions sont très avancées et le Nigérian devrait rejoindre l'Allemagne d'ici quelques jours.

🚨🔴 RB Leipzig are on the verge of signing Suleiman #Sani.



Leipzig are principally in agreement with the 19 y/o winger, and talks with AS Trencin are currently focused on final details. Negotiations between the clubs are well advanced.



Realistic transfer fee is expected to be… pic.twitter.com/LLQAjSHZs5 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 12, 2026

Sa valeur marchande tourne autour de 1,9 million d'euros, mais Leipzig n'a pas hésité à sortir entre 5 et 7 millions d'euros. Un montant important pour un joueur qui arrivait en fin de contrat dans six mois.

En 12 matchs cette saison, il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives. Suffisant pour attirer l’attention du RB Leipzig, séduit par son profil rapide et physique.





Trenčín fait une belle affaire en récupérant autant d'argent. Dans moins de six mois, son joueur allait quitter le club et signer ailleurs gratuitement.