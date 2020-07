Les joueurs de l'Union ne se focalisent pas sur le résultat: "D'abord mettre notre système de jeu en place"

L'Union s'est donc imposé sur la pelouse du KV Ostende, mais le résultat n'est pas le plus important pour les joueurs de Felice Mazzù.

Mathias Fixelles le sait, la préparation est surtout faite pour ...se préparer et mettre certaines choses en place: "On a commencé très fort. Les 20 premières minutes étaient d’un haut niveau. Après, on a du se repositionner après l’égalisation car on cherchait notre deuxième souffle, et finalement la victoire est au bout. Il y a beaucoup de positif à retenir, mais gardons les pieds sur terre, faisons attention à notre animation offensive et à notre défense. On doit améliorer le dernier geste. C’est à ça que sert à la préparation, et c’est ça qui fera la différence. C’est chouette d’affronter des équipes de D1A, mais ce qui importe le plus maintenant, c’est de mettre notre style de jeu en place et d’être prêts pour le début de championnat. Je prends petit à petit confiance à cette position également, et ça fait du bien."

Mais cette victoire fait tout de même du bien au moral. Le but de la victoire est venu des pieds de Casper Nielsen, auteur d'un supere coup franc: "Je n’avais pas encore marqué sur un tel coup franc. Après l’entraînement, je tire toujours quelques phases arrêtées… Cela a enfin servi! "