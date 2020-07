L'Union enchaîne avec une deuxième victoire: "Je retiendrai l'organisation"

Après la victoire contre Eupen, l'Union s'est aussi imposé contre Ostende. Deux victoires en deux matches contre des équipes de D1A pour les Unionistes qui ont cette fois dû puiser dans d'autres ressources.

Après le 0-2 sur la pelouse d'Eupen, les Unionistes se sont imposés sur le score de 1-2 contre Ostende. De quoi satisfaire Felice Mazzù: "Ce succès fait du bien par rapport aux choses qu’on veut mettre en place. Ça reste la préparation, donc restons les pieds sur terre. Dans ce match, on ne méritait pas d’être menés... Cela arrive en foot, mais ce n’était pas une réelle occasion. Par contre, on a montré du caractère, et on a formé un seul bloc pour revenir, face à une D1, et sur un terrain difficile."

L'anciien coach de Charleroi sait cependant qu'il y a encore beaucoup de travail pour les prochaines semaines: "Les joueurs ont bien respecté les consignes, défensives et offensives. Mais maintenant, on doit encore travailler l’animation offensive, ce qui demande du temps, de l’entraînement et du travail. L’équipe évolue de semaine en semaine. Je retiendrai l’organisation et surtout le ‘fighting spirit’ aujourd’hui, contrairement à Eupen où on combinait d’excellente manière, ce qui était impossible sur ce terrain aujourd’hui. On a dû donc trouver d’autres ressources et on y est parvenu."