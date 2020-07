Pas de quarantaine pour le Real à Manchester, mais une consigne stricte à respecter

Si le Royaume-Uni a imposé depuis ce dimanche une quarantaine aux voyageurs arrivant d'Espagne, les participants aux événements sportifs majeurs en seront exemptés.

La nouvelle a laissé planer le doute pendant quelques heures sur la tenue de Manchester City-Real Madrid. Samedi soir, les autorités britanniques ont décidé dans l'urgence d'imposer une quarantaine de deux semaines aux voyageurs arrivant d'Espagne, le nombre de cas de coronavirus étant en train d'exploser là-bas.

Dès lors, les observateurs se demandaient si les joueurs du Real, qui doivent affronter City en huitième de finale retour de Ligue des champions le 7 août prochain, allaient pouvoir se déplacer en Angleterre. La réponse est oui.

Le gouvernement britannique a indiqué que les participants aux événements sportifs majeurs seront exemptés de quarantaine. Et évidemment, Zinédine Zidane et ses hommes entrent dans cette catégorie. A condition de respecter des consignes précises.

Sky rappelle en effet que les directives stipulent que "les personnes exemptées vivront et travailleront dans des bulles contrôlées et fermées vis-à-vis de l'extérieur", et que cela s'applique aux "stars du sport, aux responsables des événements, aux entraîneurs, aux médecins et au personnel des médias".