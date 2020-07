🎥 Un coup du chapeau en huit minutes pour Marouane Fellaini !!

Le Belge âgé de 32 ans a été le grand héros de Shandong Luneng ce week-end.

Marouane Fellaini a marqué un triplé en à peine huit minutes contre Dalian Pro, le club auquel appartient toujours Yannick Carrasco.

Mené 1-0 par un but de Salomón Rondón (ex-Zenit et West Brom), Shandong Luneng a pu compter sur un très grand Fellaini, qui en l'absence de Graziano Pelle blessé, jouait en faux "neuf". Il a marqué le but de l'égalisation à la 79e minute et a inscrit son deuxième (83e) et troisième but (87e) peu après, et ce à chaque fois avec la tête. Assez pour une victoire (2-3) et permettre ainsi à Shandong Luneng d'empocher les trois points et de rejoindre Guangzhou en tête du groupe A

Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) débutera lui aussi son championnat dimanche.

Les seize équipes de Chinese Super League sont scindées en deux groupes. Afin de limiter les déplacements, toutes les rencontres du groupe A se déroulent à Dalian, celles du B à Suzhou.