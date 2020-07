Officiel: un nouveau coach en provenance du Bayern pour Hoffenheim

Hoffenheim a désigné le successeur d'Alfred Schreuder, remercié le mois dernier.

Et son nom est tout sauf inconnu dans le monde du football: c'est Sebastian Hoeness, fils de Dieter et neveu d'Ulli, respectivement ancien buteur et actuel président du Bayern Munich, qui reprend le flambeau à Hoffenheim.

À 38 ans, le jeune entraîneur, qui a signé pour trois ans, se voit donc offrir un premier défi en tant que coach principal d'un club pro et tentera de se faire un prénom en Bundesliga.