📷 🎥 L'AC Milan et Alexis Saelemaekers ont un nouveau maillot

L'AC Milan a présenté ce mardi son maillot pour la prochaine saison. Terminées les petites lignes verticales, voici le retour d'un design assez connu. 3 lignes rouges et verticales pour un retour aux sources pour les Rossoneri.

Le maillot a été présenté sur les réseaux sociaux du club milanais, avec Zlatan Ibrahimovic (et Lucas Biglia) en mannequin.

The 2020/21 AC Milan shirt has arrived ⚫🔴 pic.twitter.com/cS0FG4rKov

#ThisIsMilan. And this is our new kit ❤️🖤

👉 https://t.co/OJYNnYijUL #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/CNvfSCYCds