Michy Batshuayi, l'heure du choix

Dans un premier temps, le Diable Rouge semblait vouloir rester à Chelsea mais son départ est désormais acté.

D'après les informations de FootMercato, Michy Batshuayi va bel et bien quitter Chelsea cet été. Le site français annonce que plusieurs clubs sont intéressés par les services de l'attaquant, mais ce dernier veut prendre le temps de faire le bon choix.

Cependant, deux choses sont certaines selon eux: Michy ne retournera pas à West Ham, et il ne reviendra pas en Belgique. Un nouveau bail en Premier League semble la priorité de l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille.

Batshuayi n'a plus joué avec Chelsea depuis le mois de févirer et n'a joué que 16 recontres pour 1 but.