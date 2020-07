Waasland-Beveren a contacté les autres clubs de Pro League: "Peu importe le format, mais toujours avec Waasland-Beveren"

Les clubs belges ont reçu ce mardi un courrier de la part de Waasland-Beveren. Elle contient la défense juridique du club dans sa quête de maintien.

Waasland-Beveren n'est pas d'accord avec la relégation du club et fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir gain de cause. Le club est allé au tribunal et aimerait un changement du format du championnat. "La Pro League a envoyé un mail aux clubs avec leur prise de position. Nous avons estimé que nous devions faire la même chose et c'est ce que nous avons fait ce mardi", annonce Tom Rombouts, l'avocat du club, dans Het Laatste Nieuws. "Nous voulions êtres transparents dans notre démarche".

Selon Waasland-Beveren, le club n'est actuellement pas relégué. "C'est clair. Et nous ne comprenons pas pourquoi la Pro League met une reunion en place afin de rediscuter de ce point. Le CBAS a rendu son verdict et nous ne comprenons pas pourquoi la Pro League assure qu'elle a de quoi motiver sa décision".

Waasland-Beveren a demandé à la justice de faire en sorte que la Pro League les replace dans le calendrier de la D1A, sous peine d'une amende de 5 millions d'euros par jour de match sans le club. "Nous ne comprenons pas pourquoi la Pro League laisse le calendrier, sans Waasland-Beveren, en ligne. Pour le moment, nous sommes en D1A. Nous ne comprenons pas pourquoi la Pro League estime que nous sommes entre la D1A et la D1B. Cela nous cause énormément de dégats. Nos sponsors nous quittent, nos joueurs nous quittent, les joueurs ne veulent pas venir et cela a des répercussions sur la vente des abonnements."

Est-ce que le retour de l'épidémie peut poser de nouveaux problèmes à la Pro League: "Cela, personne ne le sait encore. Que se passera-t-il si il n'y a pas de décisions ce vendredi? Cela voudra dire que Waasland sera en D1A. Ils peuvent décider du format qu'ils veulent: à 16, 17, 18 ou 20, ce qu'ils veulent mais avec Waalsand-Beveren."