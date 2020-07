L'ancien agent de Victor Osimhen sort du silence et vide son sac

Le transfert du Nigérian du côté de Naples pour cinquante millions d'euros (plus des bonus)met du temps à se concrétiser.

Victor Osimhen a changé d'agent, troquant ainsi Jean-Gérard Benoit Czajka contre William Davila. Par conséquent, les négociations ont repris depuis le début avec Naples. Le premier cité a décidé de vider son sac.

"Ce que je comprends, c'est qu'on essaye de justifier “le travail” du “nouvel agent”, en ayant repris la négociation depuis le début. Je suis pressé de découvrir le contrat final signé par Victor, et de le comparer avec ce que nous avions évoqué avec Naples par écrit. D'autant que le 13 juillet au matin, Luis Campos et Gérard Lopez m'ont contacté par téléphone, en me recommandant fortement de négocier avec ce nouvel agent, sinon selon eux, “je risquais de tout perdre...”, a expliqué l'ancien agent d'Osimhen à France Football.

Les bruits de couloirs disaient que l'ancien joueur du Sporting de Charleroi avait changé d'agent parce qu'il demandait des bonus importants. Faux selon Jean-Gérard Benoit Czajka qui aurait gagné la somme de 5 millions d'euros sur ce transfert, ce qui correspond à 8% du total contrat brut négocié. S'estimant floué, l'agent devrait aller devant les tribunaux pour essayer de faire valoir ses droits.

"Nous avons toujours travaillé honnêtement avec Victor, chose que ne peuvent pas dire bon nombre d'agents, nous sommes dans notre bon droit. Et s'il faut aller devant les tribunaux pour garder la face, nous y irons... J'ajouterai qu'à mon avis, on ne passe pas devant un organisme aussi sérieux que la DNCG sans apporter des preuves que l'opération de vente “phare” de l'été va être officialisée. On est tranquilles. Mes avocats ont tous les documents sur le travail effectué. Je vais donc faire valoir mes droits au tribunal. Après, il est très probable qu'on puisse me proposer un arrangement, chose que je n'accepterai pas", a-t-il conclu.