Un joueur de Ligue 1 pour compenser un éventuel départ de Jadon Sancho?

Alors que le jeune Anglais pourrait quitter l'Allemagne cet été, le Borussia aurait déjà identifié un potentiel successeur.

A 21 ans, Jadon Sancho pourrait amorcer l'un des gros mouvements de l'été sur le marché des transferts. Annoncée avec insistance du côté de Manchester United, la pépite anglaise risque de quitter Dortmund, trois ans après son arrivée.

Un départ que le Borussia aura du mal à compenser: auteur de 17 buts et 17 assists cette saison, Jadon Sancho est le joueur le plus décisif de l'effectif de Lucien Favre. Mais le club de Thomas Meunier, de Thorgan Hazard et d'Axel Witsel se prépare déjà à un éventuel départ.

Et Dortmund aurait fait, selon Bild, de Memphis Depay un candidat idéal pour remplacer le jeune Anglais. Encore faudrait-il convaincre l'Olympique Lyonnais, où le Néerlandais a encore un an de contrat et où il s'était imposé, avant sa blessure, comme le leader offensif des Gones.