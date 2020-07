La date de publication du calendrier de D1B serait connue

D'après le RFC Seraing, le calendrier de D1B pour la saison 2020/2021 sera rendu public ce samedi 1er août à 18 heures.

Réunie plus tôt dans l'après-midi, l'assemblée générale de la Pro League a pris plusieurs décisions déterminantes quant au déroulement de la saison prochaine. Parmi ces dernières, on relève le fait que l'édition 2020/2021 de D1A comportera 18 équipes tandis que le Lierse et les U23 du Club Bruges sont promis en D1B.

Par conséquent, plus rien ne semble pouvoir bloqué l'élaboration des calendriers pour la saison prochaine ainsi que leurs publications. Ainsi, d'après le compte Twitter officiel du RFC Seraing, le calendrier de D1B sera dévoilé demain à 18 heures.