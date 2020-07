Samuel Bastien a fait un choix: "L'intérêt de Bruges était très concret"

Samuel Bastien fait les beaux jours du Standard de Liège mais sa carrière aurait pu prendre une autre direction.

Samuel Bastien (23 ans), est issu des équipes de jeunes du Sporting d'Anderlecht. Il est ensuite allé en Italie, à Avellino et au Chievo, avant de rejoindre le Standard. Mais il aurait très bien pu porter les couleurs du Club Bruges, comme il le révèle dans Het Nieuwsblad.

Même Liverpool est venu aux nouvelles: "Liverpool avait contacté mon manager quand j'ai quitté Anderlecht, mais cela n'a pas été plus loin. Avant que je ne signe au Standard, l'intérêt de Bruges était concret. J'avais leur directeur sportif au téléphone. Cependant, le Standard a été plus rapide. De plus, Liège est plus proche de ma famille", racontre Samuel Bastien.

En Italie, Bastien a beaucoup travaillé et a bien progressé: "Ma dernière passe est bien meilleure. Mon jeu de tête et mon jeu défensif se sont améliorés. Et quand on dit que je dois marquer plus, je suis d'accord. Je dois apprendre a être un peu plus égoïste".