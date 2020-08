La Juventus aurait un oeil sur la pépite de l'AS Rome !

La Juventus va-t-elle se renforcer aux dépens d'un autre grand club italien ?

D'après les informations de Mediaset, la Juventus aurait un oeil sur Nicolo Zaniolo (21 ans), le milieu offensif de l'AS Rome, de retour d'une lourde blessure et déjà auteur d'un magnifique but la semaine passée. Un deal serait proche d'être proposé à la Roma, qui pourrait inclure deux joueurs de la Vieille Dame : Bernardeschi et Romero.