Rafael Marquez (ex-Barça) vient d'entamer sa nouvelle carrière d'entraineur

Deux ans après avoir achevé sa carrière de joueur, celui qui a la particularité d'être le seul joueur à avoir participé à cinq phases finales de Coupe du Monde avec le Mexique (147 capes et 17 buts) a débuté une nouvelle carrière.

L’ancien international mexicain et défenseur du FC Barcelone, Rafael Marquez a été nommé entraineur des Cadets de Deportivo Alcala, un club de D4 espagnole. L'ancien joueur âgé de 41 ans s’occupera d’un groupe de joueurs de 14 et 15 ans, ce qui constitute l'une des conditions requises pour obtenir la licence UEFA Pro, qui l'accrédite pour diriger n'importe quel club professionnel au monde.

"C'est une belle opportunité pour laquelle je suis très reconnaissant. J'ai reçu un accueil très chaleureux pour un projet avec lequel je me sens très engagé et auquel j'arrive avec l'intention d'aider et d'offrir toute mon expérience de joueur et désormais comme entraineur", a-t-il déclaré. "Un projet sportif auquel je vais m’atteler avec toute l'envie d'apprendre et de commencer une nouvelle carrière en tant qu'entraîneur. J'espère que cela peut aider à atteindre des buts et objectifs importants pour ce club".