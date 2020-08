Anderlecht pourra-t-il jouer à Malines ? "Soit à Malines, soit pas du tout !"

Le déplacement du RSC Anderlecht Derrière les Casernes ce dimanche pourra-t-il bel et bien avoir lieu ? Malines est en province d'Anvers, où les sports collectifs sont actuellement interdits.

Une décision devrait tomber aujourd'hui concernant les deux rencontres situées en province d'Anvers : Antwerp - Excel Mouscron et KV Malines - RSC Anderlecht. Selon les nouvelles normes sanitaires en vigueur, le sport collectif est en effet interdit en province anversoise et il n'existe aucune exception - jusqu'à présent - qui permette aux clubs de jouer.

Inverser les rencontres et jouer à Anderlecht semblerait être le plus pratique, mais le Nieuwsblad révèle que cette option est inapplicable, chaque club devant disputer le même nombre de matchs à huis-clos durant la période de crise du coronavirus. Cependant, du côté de Malines, le son de cloche est clair : "Nous jouerons soit dans notre stade, soit pas du tout. En quoi est-ce plus sûr ailleurs ? Il n'y a aucun test positif au KV Malines et nous respectons strictement le protocole", estime le directeur général des Sang & Or, Frank Lagast, dans la presse néerlandophone. Le début de saison s'annonce décidément épuisant.