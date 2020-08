La Famille des Rouches donne son avis sur l'arrivée de François Fornieri au Standard de Liège

Le fondateur de la société pharmaceutique Mithra est entré au capital du Standard de Liège où il est devenu le coadministrateur délégué avec Bruno Venanzi.

La Famille des Rouches, représentant l’ensemble des clubs de supporters officiels du Standard, a tenu à donner son avis sur l’arrivée de François Fornieri au sein de l’actionnariat du matricule 16 via un communiqué de presse.

"Les représentants des clubs de supporters tiennent à souligner le travail accompli par l’ensemble de la direction mise en place depuis le rachat du club par Monsieur Venanzi et l’en félicitent", souligne le communiqué. "L’arrivée de Monsieur Fornieri marque un pas supplémentaire dans ce travail de fond. Elle est accueillie à la fois chaleureusement et positivement compte tenu des liens entretenus avec notre club. Cette arrivée fortifie encore davantage l’ancrage belge, et surtout local, aux côtés du Matricule 16."

"L’entrée en lice d’un tel investisseur et l’augmentation du capital qui en découle permettront sans aucun doute, à notre club d’assurer une stabilité financière indispensable. Sans être catastrophique, celle-ci aurait pu pâtir gravement de cette pandémie qui accable l’ensemble des citoyens, le monde entrepreneurial et qui nous tient éloignés des stades depuis plusieurs mois. Cette nouvelle association cumulée aux précédentes actions de notre direction est sans nul doute de très bon augure pour la pérennité de notre club. Elle permettra, à court terme, de disposer de moyens financiers à la hauteur des ambitions de la Direction, du Staff et de l’ensemble des supporters du Royal Standard Club de Liège."