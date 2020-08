Romelu Lukaku cinquième dans le top 100 des meilleurs joueurs de la saison en Serie A selon la Gazzetta dello Sport

Le quotidien italien aux pages roses a mis à l'honneur certains de nos Diables Rouges dans son traditionnel top 100 des meilleurs joueurs de la saison en Serie A.

C'est la fin de la saison en Serie A et c'est aussi l'heure du bilan. La Serie A a décerné tous ses prix individuels. De son côté, la Gazzetta dello Sport a établi un top 100 des meilleurs joueurs de la saison en Serie A.

Et des Belges font partie du classement. Tout d'abord Romelu Lukaku qui se situe à une très belle cinquième place. Le top 4 est occupé par Dybala (aussi élu meilleur joueur de la saison), Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo et Papu Gomez. Le quotidien italien a souligné la très belle première saison de Big Rom avec ses 23 buts et son impact dans le jeu.

On retrouve ensuite Radja Nainggolan à une très belle 15e place malgré sa blessure en fin de saison. Dries Mertens a terminé 46e tandis que Castagne a terminé à la 84e position. Arrivé en janvier du côté de l'AC Milan, Saelemaekers ne fait pas partie du top 100 de la Gazzetta.