Voici tout ce qui changera pour le début de la saison 2020-2021 de Pro League

L'épidémie du coronavirus a changé la donne et plusieurs éléments vont devoir être pris en considération pour la reprise du football en Belgique.

La reprise du championnat est plus proche que jamais avec le choc entre le Club de Bruges et Charleroi samedi après-midi (16h30). Si plusieurs mesures ont déjà été prises lors des amicaux d'avant-saison et de la finale de la Coupe de Belgique, d'autres éléments ont été ajouté au protocole de la Pro League, notamment en raison du coronavirus.

Ainsi, les deux équipes ne pourront pas monter en même temps sur le terrain, rapporte Le Soir. Les visiteurs seront les premiers à faire leur entrée, suivis par les visités.

Les deux équipes seront alignées face à la tribune principale et chaque joueur devra se tenir à 1,5 mètre des autres.

Attention, pour les habitués, un nouvel hymne pour la Pro League fera également son apparition.