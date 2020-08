Un Lyon malade peut-il éliminer une Juventus qui tousse?

La Juventus et l'Olympique lyonnais se retrouvent ce vendredi et pour les deux équipes la qualification est bien évidemment une obligation.

La Juventus et Lyon se retrouvent, de longues semaines après la rencontre aller remportée par les Gones à domicile. Depuis, le buteur de ca match Lucas Tousart n'est plus là, et la Juventus est dans une courbe de forme assez bizarre.

Il est clair que la Vieille Dame a tout pour se qualifier: le match est à domicile, les stars seront de la partie, Cristiano Ronaldo en tête, et cela fait des semaines que l'équipe n'en touche plus une car le titre est dans la poche depuis 3 journées de championnat.

Mais c'est peut-être cela le problème. Depuis quelques semaines la Juventus encaisse beaucoup trop de buts et n'est plus très souveraine. Pourtant, la victoire est impérative pour Sarri: la Ligue des Champions est une obligation voir une obsession pour les Transalpins.

En face, la Ligue des Champions est ...la bouée de sauvetage. Les Lyonnais se sont troués en championnat, n'ont jamais pu se qualifier pour l'europa League et viennent de perdre en finale de la coupe de la ligue contre le PSG. Bref la pression est sur Rudi Garcia.

Les cotes sont à l'équilibre: jouez la qualification de Lyon: la cote est à 1.86, celle de la Juventus est à 1.96. Nous vous conseillons de vous rendre sur BETFIRST et de prendre "Les deux équipes marquent - Oui". La cote est de 2.05 et vous pourrez fêtez absolument tout les buts de cette rencontre !