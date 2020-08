Eden Hazard se fait descendre par la presse espagnole : "Il était un pari, c'est un désenchantement"

Aligné d'entrée de jeu avec le Real Madrid contre Manchester City vendredi soir lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions, le capitaine des Diables Rouges n'a pas été l'auteur d'une grosse prestation.

Le Real Madrid s'est fait éliminer par Manchester City ce vendredi soir et voit sa saison terminée. Eden Hazard a vécu une saison très compliquée avec la Casa Blanca et il n'a pas rassuré contre City hier soir.

D'ailleurs la presse espagnole a ciblé le Diable Rouge après l'élimination du club merengue. "Hazard était un pari. Finalement, c'est un désenchantement. Ce n'était pas sa soirée. Vinicius semblait mieux préparé qu'Hazard mais il n'a pas joué une minute", peut-on lire dans les colonnes de Marca.

Le Mundo Deportivo n'a pas été tendre non plus. "Hazard a été autorisé à commencer, mais ce n’était pas le joueur acheté à Chelsea. Son jeu, et par extension toute sa saison, c'est une déception".

AS souligne son rendement insuffisant. "Une combinaison avec Benzema et un tir pour lequel Ederson a dû plonger. En seconde période, il a fallu attendre la 65e minute avant qu’il ne frappe une balle. Il ne semblait pas prêt pour jouer le match", écrit le quotidien espagnol.