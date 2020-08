Bournemouth tient le remplaçant d'Eddie Howe au poste d'entraîneur

Les Cherries étaient à la recherche d'un nouvel entraîneur suite au départ d'Eddie Howe après huit années au club.

Bournemouth vient d'annoncer le remplaçant d'Eddie Howe au poste d'entraîneur : il s'agit de Jason Tindall. Il était le T2 d'Eddie Howe ces huit dernières saisons. Le nouvel entraîneur avait participé à la montée des Cherries de la D3 à la Premier League.

Tindall a signé un contrat de trois saisons et il aura probablement pour objectif de faire remonter au plus vite Bournemouth qui évoluait depuis cinq saisons en Premier League et qui vient d'être relégué en Championship.