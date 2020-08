Raphaël Varane prend sur lui : "Cette défaite est pour moi"

Raphaël Varane a commis deux grosses erreurs qui ont hypothéqué les chances du Real Madrid à Manchester City. Le champion du monde ne s'est pas caché après la rencontre.

Raphaël Varane (27 ans) ne s'est pas caché après l'élimination du Real Madrid des oeuvres de Manchester City en Ligue des Champions : "Cette défaite est pour moi. Je dois faire front et l'assumer", déclare le défenseur central au micro de Movistar après la rencontre. "Je suis triste pour mes coéquipiers qui ont fait des efforts".

"À ce niveau, les erreurs se paient très cher. Parfois, tu peux échouer et j'ai échoué ce soir", continue Varane, qui a été à la faute contre Gabriel Jesus à deux reprises, lui offrant notamment le second but d'une mauvaise remise de la tête. "Je n'ai pas d'explications. C'est une soirée compliquée pour moi. Je dois assumer dans les bons et les mauvais moments".