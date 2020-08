Miralem Pjanic fait ses adieux à la Juventus de Turin

Miralem Pjanic a disputé son dernier match avec la Juventus : le médian bosnien s'est saisi des réseaux sociaux pour dire adieu aux supporters après l'élimination en Ligue des Champions.

Il aurait certainement rêvé d'une autre fin de parcours avec la Juventus, et peut-être qui sait de retrouver son futur employeur le FC Barcelone au bout du chemin en Ligue des Champions. Mais Miralem Pjanic a disputé son dernier match en 8e de finales de la compétition, face à l'Olympique Lyonnais.

Il a fait ses adieux via les réseaux sociaux : "J'ai mis le passé de côté pour me concentrer sur le présent un peu plus longtemps. Aujourd'hui, nos chemins se séparent, mais j'ai parcouru chaque mètre pour arriver jusque là en sachant que j'ai fait partie de quelque chose de grand", déclare Pjanic. "Quelque chose qui restera dans mon coeur et m'accompagnera partout".