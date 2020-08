Grégory Coupet estime que Keylor Navas a mis tout le monde d'accord au PSG

Le champion de France veut remporter la Ligue des champions et avoir un bon gardien est un bon atout pour y parvenir, surtout quand celui-ci l'a déjà remportée à trois reprises.

Keylor Navas semble faire l'unanimité au Paris Saint-Germain Grégory Coupet, ancien gardien de l'OL et du PSG et actuel entraîneur des gardiens du DFCO, n'a pas hésité à louer ses qualités.

"Où sont les polémiques sur lui comme il y en a eu souvent sur des gardiens parisiens ? Il n’y en a aucune. Ce qui prouve qu’il fait l’unanimité dans l’équipe et chez les supporters", expliqué l'ancien portier au Parisien. "Sa plus grande force, c’est de rassurer. Il dégage une immense sérénité. À chaque fois que je l’observe, il a toujours le geste juste et sans fioriture. Il ne cherche pas à effectuer les parades spectaculaires. Il est toujours bien placé. Donc il n’a pas à compenser par des arrêts énormes. Cela prouve bien son intelligence. On voit qu’il est sans cesse en réflexion pour bien bouger", a conclu Coupet.