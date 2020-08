Faut-il s'inquiéter? Moins de 50% de Belges au coup d'envoi lors de cette première journée

Pour cette première journée de championnat, quelque chose est assez frappant: il n'y avait pas 50% de joueurs belges au coup d'envoi !

On le sait, depuis des années la Pro League et l'Union Belge de football essaient de mettre en place un maximum de règles permettant l'éclosion et la titularisation de joueurs belges en Pro League.

Après la première journée de championnat, il faut faire un sacré constat: il n'y avait même pas 50% de joueurs belges qui étaient présents au coup d'envoi des rencontres. 86 belges sur 198 joueurs, faites le compte: 43.4% !!!

Les meilleurs élèves? Anderlecht, Malines et Waasland-Beveren avec 7 joueurs. Les cancres? Genk avec 2 Belges, Mouscron, STVV et l'Antwerp avec 3.

Voici le tableau complet:

Anderlecht: 7

Antwerp: 3

Beerschot: 6

Cercle Bruges: 4

Charleroi: 4

FC Bruges: 4

KAS Eupen: 5

Genk: 2

La Gantoise: 5

Courtrai: 6

OHL: 5

FC Malines: 7

Mouscron: 3

Ostende: 5

Standard: 5

STVV: 3

Waasland Beveren: 7

Zulte Waregem: 5