Timothy Castagne restera-t-il à l'Atalanta ? Son agent répond

Timothy Castagne intéresse plusieurs clubs, mais ne pensera à son avenir qu'une fois le parcours en Ligue des Champions terminé.

Timothy Castagne (24 ans) pourrait-il quitter l'Atalanta Bergame ? Le Diable Rouge serait sur la liste de plusieurs clubs, notamment le Napoli ou le PSG. Mais son agent Zénon Melon, qui s'est exprimé dans Het Laatste Nieuws, temporise : "Timothy lui-même a insisté sur le fait qu'il ne veut pas entendre parler d'offres ou de transfert tant que le parcours n'est pas terminé avec l'Atalanta en Ligue des Champions".

Si on peut se demander pourquoi Castagne quitterait un club (au moins) quart de finaliste de Ligue des Champions et 3e de Serie A (donc qualifié pour la prochaine C1), la réponse est simple : "L'Atalanta ne peut pas encore rivaliser financièrement avec les plus grands clubs, même italiens", pointe l'agent du joueur. Mais les Bergamotes n'accepteraient pas d'offre sous les 20 millions d'euros pour son Belge ...