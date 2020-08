Les grands d'Angleterre s'arrachent Thiago Alcantara

Suivi par Liverpool, il pourrait finalement atterrir à City.

A un an de la fin de son contrat, et après sept années à Munich, Thiago Alcantara pourrait changer de cap cet été. Le médian espagnol est annoncé depuis plusieurs semaines et, s'il s'en va, c'est vraisemblablement vers la Premier League qu'il se dirigera.

Déjà suivi par Liverpool, Thiago Alcantara peut aussi compter sur l'intérêt pressant de Manchester City. Selon Bild, les Sky Blues sont prêts à faire une offre supérieure à celle de Liverpool (estimée à 35 millions d'euros). À City, l'Espagnol pourrait retrouver un coach qu'il connaît bien et devenir le successeur de David Silva qui partira à l'issue de la Ligue des Champions.