🎥 La masterclass de Dayot Upamecano, élu homme du match

Et si la France tenait là son nouveau grand défenseur central ? Dayot Upamecano (21 ans), qui s'est exilé (d'abord au Red Bull Salzbourg puis, assez naturellement, au RB Leipzig) dès ses débuts après sa formation à Valenciennes, est monté en puissance de manière impressionnante cette saison, avec en point d'orgue une prestation en quart de finale de la Ligue des Champions qui lui a valu d'être élu homme du match.

Dayot Upamecano va désormais pouvoir se montrer face à ses compatriotes parisiens. "Le PSG, ce sera un gros match, le plus grand en France, on va tout faire pour aller chercher la victoire", déclare le Français après le match.

đŸ„‡ Dayot Upamecano gets the prize after THAT display 👏#UCLMOTM | #UCL pic.twitter.com/Nk7ITbtF8G