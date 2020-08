🎥 Superbes buts en équipes de jeunes à Anderlecht, Rayane Bounida fait rêver les fans

Anderlecht travaille à faire évoluer toutes ses catégories d'ùge et, surtout, à uniformiser leur style de jeu. Le talent ne manque pas en U15 comme en U16, comme le montrent ces magnifiques buts.

Anderlecht a partagé quelques vidéos via Instagram. Le premier est une superbe frappe de Florian Nicaise, attaquant prometteur arrivé de Charleroi l'année passée et actif en U16 ; les deux autres buts nous viennent de U15.

Le joueur dont on attend le plus en U15, c'est probablement Rayane Bounida, 14 ans à peine et qui avait déjà fait s'enflammer la toile par des compilations de dribbles et ses jongles. Il marque ici un superbe but après un exploit individuel. L'autre réalisation des U15 est un contre collectif qui fera plaisir à Vincent Kompany ...