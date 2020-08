L'Excel Mouscron peut capitaliser, mais Fernando Da Cruz a des choix à faire

L'Excel Mouscron a été prendre un point au courage à l'Antwerp, mais va devoir montrer un autre visage ce vendredi contre Malines.

L'Excel Mouscron n'a pas manqué de coeur au Bosuil, mais ne s'en est sorti que grâce à deux choses : une défense très solide - particulièrement dans le chef d'Agouzoul et, naturellement, de l'incroyable Hervé Koffi - et un missile de l'entrant Marko Bakic. Sur le plan offensif, c'était presque le néant jusqu'aux entrées conjointes dudit Bakic et de l'une des recrues les plus expérimentées du mercato, Serge Tabekou.

Les absences du 11 de ces deux joueurs, et l'absence du groupe du transfert offensif phare Harlem "Bison" Gnohéré, étaient plutôt surprenantes. Beni Badibanga a parfois percuté, mais a péché dans ce qui lui fait souvent défaut - le dernier geste ; Virgiliu Postolachi a livré un match plutôt pauvre et va devoir monter en puissance pour faire parler son grand talent. Le Moldave devrait rester dans l'équipe, mais la concurrence de Gnohéré est nécessaire. Ce ne sera pas pour tout de suite, le Français étant hors-forme (il ne sera pas du groupe ce vendredi).

Le cas le plus évident, cependant, est celui de Marko Bakic : en forme, le Monténégrin est plusieurs crans au-dessus de tous les autres médians du noyau. Il fait partie des joueurs les plus intéressants du championnat à son poste, là où plusieurs milieux hurlus ont affiché leurs limites. S'en passer parce que Bakic serait en instance de départ est une erreur qui pourrait coûter des points précieux à l'Excel en ce début de championnat ; rappelons que le mercato est encore long (jusqu'en octobre) et que d'ici là, de nombreuses journées auront eu lieu. Autant les disputer avec son meilleur élément sur le terrain ...